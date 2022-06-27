Благодаря подключению к облачным платформам, чувствительному сенсорному дисплею и большому размеру Jamboard является идеальным инструментом для разработки идей, мозговых штурмов и продуктивного взаимодействия команды. Один из вариантов использования Jamboard — для образования: свободный доступ к файлам, синхронизация подключения сразу с множества устройств и бесплатное приложение для IOS и Android делает интерактивную доску полезным, а иногда и незаменимым устройством для учебы. Заказать продукт можно на сайте компании Cloudfresh.

Преимущества Jamboard

Jamboard имеет микрофон, фронтальную камеру, встроенные динамики и ряд других преимуществ, которые делают его использование удобным для командной работы любого формата.

Широкие возможности сенсорного взаимодействия с восприятием до 16 касаний одновременно. С доской можно создавать рисунки, таблицы, записи (в том числе с преобразованием рукописного текста в печатный). Готовые шаблоны для проведения опросов. Загрузка изображений, видео, текста, презентаций, диаграмм и другого типа контента из сервисов Google Workspace или напрямую из интернета. Возможность подключения к сеансу с любого устройства (ПК, ноутбук, макбук, смартфон). Возможность сохранить все наработки на Google Диск каждого участника встречи. Экспорт готовых проектов в формате PDF или PNG. Интеграция Jamboard с Google Classroom для получения еще более широких возможностей обучения.

Устройство имеет user-friendly интерфейс, благодаря чему работать с ним интуитивно просто. Несколько досок Jamboard можно объединять друг с другом независимо от расстояния между ними. Это позволяет взаимодействовать командам из разных городов, стран и даже континентов.

В чем польза Jamboard для образования

Интерактивная доска разработана с учетом принципов совместной работы и тесного сотрудничества. Благодаря этому она станет полезной в следующих случаях:

разработка командного учебного проекта;

организация командных соревнований или мозгового штурма;

рефлексия пройденного материала;

анализ полученных данных по одному или нескольким пунктам;

создание презентации, отчета или стратегии выполнения задач;

создание резюме-характеристики для проекта, события или личности;

получение обратной связи от всех участников онлайн-встречи.

Подключение к онлайн-встрече возможно из любой точки мира. Вернуться к прерванной встрече можно с того же места, на котором закончилась предыдущая: для этого достаточно открыть записи jams, оставшиеся с прошлой встречи, и возобновить дальнейшую работу над ними.

Получить исчерпывающую информацию по особенностям работы с продуктом и заказать его можно на сайте cloudfresh.com. Специалисты компании предоставят консультацию по всем интересующим вопросам.