Что такое крипто валютное кредитование?

Кредитование — это стратегия, которая позволяет генерировать пассивные проценты, кредитуя криптовалюты платформам. Эти платформы будут использовать ваши токены, чтобы получить интерес и пожертвовать вам часть.

Для этого платформы обычно используют ваши чипы двумя различными способами:

Используют их, чтобы заставить их работать на DeFi (пример: Yearn Finance).

Одалживают их другим пользователям в обмене обеспечением (например, Nexo), чтобы обеспечить их возмещение.

Кредитование часто можно комбинировать с заимствованием, которое мы увидим в следующем абзаце. Сочетать ли эти 2 метода или нет, вы можете выбрать сами.

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Заимствование с помощью криптовалют

Что такое заимствование?

Заимствование — это стратегия, которая заключается в заимствовании криптовалюты благодаря той, которая у вас уже есть.

Внося свои криптовалюты в залог, вы сможете занять сумму, соответствующую определенному проценту от стоимости вашего залога. Если стоимость вашего залога падает ниже этого процента, он немедленно продается для погашения вашего долга: это ликвидация. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не достичь этого порога.

Как заимствовать криптовалюты?

Чтобы занять, вам снова придется выбрать платформу, а также сделать расчеты, чтобы узнать, сколько вы можете рассчитывать заработать, занимая займы. Возможно много стратегий. Какой бы вы ни выбрали, вам придется во всех случаях:

понять понятие ликвидации и знать, когда, скорее всего, случится с вами, чтобы скорректировать свои позиции.

Возьмем пример: мы хотим занять $mBTC, внося 1000 долларов США в залог с соотношением 200% по зеркальному протоколу. Порог ликвидации составляет 150%. Здесь мы заимствуем 0,01285 долларов США MBTC (что стоит 500 долларов США). Если цена $mBTC вырастет до 66 459 долларов США, то наш 0,011285 mBTC будет стоить 750 долларов США вместо текущих 500 долларов США. Затем будет достигнут наш порог ликвидации, и наш залог будет продан.

сравните стоимость вашего кредита с тем, что он приносит вам, чтобы убедиться, что вы зарабатываете деньги.

Возьмем еще один пример: вы можете одолжить $MAI на QiDAO, следуя нашему подробному руководству в этой статье. Вам придется заплатить 0,5% от суммы кредита в момент погашения. Затем вы можете обменять свой $MAY на $UST и внести их в Anchor Protocol, который платит вам по 19,44% годовых или 0,053% в день. С 10-го дня на Anchor вы погасите расходы по займам и начнете получать пассивный доход.

Какова возможная выгода от заимствования?

Возможные выгоды чрезвычайно варьируются в зависимости от используемых стратегий. Простой кредит позволит вам зарабатывать в среднем несколько процентов в год.

Настроив циклы (удалите криптовалюты, которые вы одолжили, чтобы занять других), вы можете использовать свою стартовую позицию и увеличить эту доходность более чем на 100%.

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Каковы риски получения займов?

Помимо риска взлома платформ, которые вы используете, основным риском этой стратегии является ликвидация вашей кредитной позиции. Это риск, который вы частично контролируете, потому что вы можете самостоятельно определить соотношение своего залога.

В зависимости от выбранных вами стратегий вы также должны учитывать изменение процентных ставок по позициям займа. Позиция, которая является прибыльной в какой-то момент, может быть неприбыльной через несколько дней, если ставки изменились.

Поэтому для реализации стратегии заимствования необходимо проводить расчеты вверх по течению и регулярный мониторинг цены ваших активов и процентных ставок по кредитам и займам.