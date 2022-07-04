После полномасштабного вторжения РФ в Украину антироссийские санкции коснулись всех отраслей страны, в том числе и космической сферы, по этой причине «главный космонавт» России Дмитрий Рогозин принялся угрожать Америки выходом из сотрудничества на МКС, информирует «НБН» со ссылкой на Inverse.

Ввиду грозы остаться без модулей станции РФ и ее грузовых кораблей, которые стабилизируют орбиту МКС, сотрудники NASA начали рассматривать разные варианты для функционирования станции без страны-агрессора.

В результате аэрокосмическое агентство нашло замену российским аппаратам – грузовой корабль Cygnus, который способен спасти МКС от неконтролируемого схождения с орбиты, что выяснилось после тестирования.

Отметим, что Международная космическая станция также может пострадать от российских испытаний в космосе. Страна-агрессор уничтожила спутник, обломки которого несут угрозу МКС, другим устройствам и астронавтам.