Втему Почему нельзя оставлять в розетке зарядное устройство: названы причины

Эксперты объясняют, что жизненный цикл аккумулятора определяется количеством перезарядок телефона. Если установленный производителем лимит перезарядов превышается, аккумуляторный блок начинает недолго держать заряд, информирует «НБН» со ссылкой на iTechua.

Если аккумулятор вашего смартфона износился, самый простой способ решить эту проблему – заменить блок, даже несъемный. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр, что будет намного дешевле, чем покупать другой гаджет.

После замены аккумулятора вам не нужно будет носить с собой зарядку, поскольку новый блок обеспечит работу устройства так же, как и новый телефон.

Напомним, что в Госспецсвязи рассказали, как украинцам экономить заряд гаджетов в условиях войны. Рекомендации специалистов позволят продлить работу устройств, чтобы всегда быть на связи.