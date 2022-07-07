Специалист проанализировал 223 программы для видеоконференций. Оказалось, что приложения по типу Zoom, Skype, Google Meet периодически собирают необработанные аудиозаписи, даже если у пользователя был отключен микрофон, информирует «НБН» со ссылкой на charter97.org.

По словам ученого, по полученным из этих приложений аудиоданным можно понять, чем занимается человек. Программы фиксировали звуки приготовления еды, прослушивания музыки, набора текста, уборки помещения и т.п.

Если камеру можно выключить или просто закрыть рукой, то с микрофоном добиться конфиденциальности сложно. Прибор, фиксирующий звуки, можно отключать на уровне аппаратного обеспечения в настройках, что занимает время. Специалисты считают, что для решения проблемы подходят аппаратных или «легкодоступных программных» переключателей.

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