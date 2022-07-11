На Facebook-странице Госспецсвязи появилось предупреждение об опасной электронной рассылке со скомпрометированных адресов государственных органов, информирует «НБН».

Украинцы получают опасные электронные письма с приложением в виде XLS-документа «Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022.xls». Содержащийся в нем макрос запускает файл «baseupd.exe», который влечет за собой вредоносное действие программы Cobalt Strike Beacon в компьютере.

В ведомстве призвали украинцев использовать многофакторную аутенфикацию для электронной почты.

Ранее специалисты Госспецсвязи рассказала, как понять, что ваш компьютер или смартфон взломан. Эксперты перечислили «симптомы», на которые стоит обратить внимание, и объяснили, что делать, чтобы минимизировать взлом устройств.