Гендиректор ESA Йозеф Ашбахер сообщил, что агентство не будет с российской государственной корпорацией исследовать планету Марс по миссии ExoMars, информирует «НБН» со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам генерального директора космической организации, сотрудничество с «Роскосмосом» прекращено окончательно, поскольку ранее ESA приостановило работу с космическим ведомством страны-агрессора.

Европейская организация решила изучать Красную планету без России, поскольку она продолжает вооруженную агрессию в отношении Украины из-за чего находится под санкциями.

Напомним, что аэрокосмическое агентство США продолжает сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках работы МКС. Модули и грузовые корабли РФ помогают станции удерживаться на орбите, что глава государственной космической корпорации России Дмитрий Рогозин использует для шантажа Америки. Однако в NASA заявили, что нашли способ стабилизации орбиты МКС без помощи страны-агрессора.