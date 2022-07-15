Это выгодно и быстро, кроме того, позволяет сохранять большую часть полезных свойств ягод, овощей. Хранится замороженная еда долго, особого ухода современная техника не требует. Поэтому многие хотят купить морозилку. Но как ее выбрать?

Основные параметры выбора морозильных камер

Не стоит покупать технику просто случайным образом. Даже самая недорогая морозилка в Фокстрот очень качественная. Она может подойти для определенных целей, но не всегда она подойдет именно вам. Это не означает, что она плоха, просто не для ваших задач.

Как понять, какая техника лучше? Учитывайте следующие характеристики:

объем. Оценивайте, сколько именно продуктов планируете замораживать. Средний объем на семью 3-4 человека — 150-200 литров;

форма. Есть вертикальные морозильники и горизонтальные. Вторые куда более вместительные, но первые позволяют легко и удобно доставать нужные продукты. А вот в ларях придется покопаться, чтобы достать нужное;

класс. Обычно отмечается звездочками. Чем их больше, тем более низкая температура внутри устройства. Можно купить модель с температурой -6°С, тогда продукты точно будут храниться неделю. Если же нужно сохранять овощи полгода или год, требуются модели, способные поддерживать -18°С и более;

наличие функции быстрой заморозки. Быстрая или шоковая заморозка позволяет сохранить максимум полезных веществ в продуктах. Но она повышает расход электроэнергии;

наличие функции автоматической разморозки. Она сейчас есть почти во всей холодильной технике, т. к. это очень удобно. Но все равно нужно следить за этим моментом;

варианты управления. Большинство экспертов рекомендует отдавать предпочтение традиционным регуляторам управления, т. к. они более надежны. Но современные электронные системы тоже хорошо работают, к тому же, они проще в использовании. А еще морозилки с электронным управлением можно вписать в систему «умного дома».



Мы перечислили основные моменты, которые желательно учитывать при покупке морозилки. Есть и менее важные, но все равно довольно актуальные параметры, такие как уровень шума, класс потребления электроэнергии и др. Также всегда нужно отслеживать наличие дополнительных функций, если они вам необходимы. Многие из них могут существенно облегчить использование техники.