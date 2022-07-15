Сообщил о нововведении генеральный директор Instagram Адам Моссери в своем аккаунте, информирует «НБН». Пользователи смогут платить за просмотр stories, публикаций в ленте, а также доступ к групповым чатам и прямым эфирам.

По словам гендиректора соцсети, в профилях блогеров будет создана отдельная вкладка subscriber home, где платные подписчики будут фильтровать stories и фотографии, которые не доступны всем пользователям.

Блогеры за свой контент смогут получать от аудитории от 0,99 до 99,99 долларов. У платных подписчиков в профилях появится фиолетовый значок, который будет говорить о поддержке блогеров.

Моссери отметил, что его соцсеть хочет стать лучшим местом в Сети для заработка авторов. Представитель Instagram добавил, что новую функцию уже протестировали несколько блогеров.

Напомним, что россияне не смогут опробовать новую функцию Instagram, поскольку соцсеть заблокирована на территории РФ. Гражданам страны-агрессора предложили «импортозаменщенное» приложение, однако отечественный аналог Instagram постиг провал.