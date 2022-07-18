Запрет на деятельность пользователей из РФ и отказ TikTok выполнить требования Роскомнадзора об исключении из рекомендаций для несовершеннолетних контента военной направленности стали предпосылками для разработки отечественного сервиса для создания видео, информирует «НБН».

Российское издание «Ведомости» сообщило, что созданием импортозамещенного видеохостинга занимается дочерняя компания «Сбера» — «Сберинтертейнмент».

Отечественное приложение Chipz, по задумке разработчиков, объединит в себе каталог контента, видеоредактор и социальную сеть. В российском аналоге TikTok пользователи будут создавать короткие вертикальные ролики из готовых шаблонов, выбирая из библиотеки музыку и клипы.

Релиз нового сервиса запланирован на сентябрь этого года. У Chipz есть функционирующий сайт, где россияне могут оставить заявку на закрытое тестирование.

Отметим, что Роскомнадзор запретил и другие иностранные соцсети в Российской Федерации, в частности приложения американской компании Meta. По этой причине россияне взялись за создание «Россграма» — аналога Instagram. Однако импортозамещенную версию популярного сервиса постиг провал.