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Многие используют острые предметы, чтобы вытащить из отверстий устройства мусор. Специалисты не советуют чистить разъем смартфона пинцетом, зубочисткой или скрепкой, информирует «НБН» со ссылкой на Mashable.

Плохая идея также использовать для этих целей спирт и любые другие жидкости. Кроме того, эксперты не рекомендуют освобождать разъемы от пыли и грязи с помощью баллонов со сжатым воздухом. Такой метод отлично подходит для чистки клавиатуры ноутбука, однако их напор очень мощный для деликатной электроники, кроме того, он может загнать мусор еще глубже.

Специалисты Apple отмечают, что для чистки отверстий в телефоне отлично подойдут небольшие щетки с мягкой щетиной. Освобождать разъемы от грязи нужно чистой и сухой щеткой, держа ее под наклоном.

Ранее эксперты рассказали, что делать, если смартфон начал слишком быстро разряжаться. Специалисты предложили самое простое решение проблемы.