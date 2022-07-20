Одни относятся к ним критически и считают, что работающий в помещении прибор способствует простудным и воспалительным заболеваниям. Другие, наоборот, без кондиционера не обходятся. По их мнению, при правильном подходе к использованию климатической технике, от нее можно получить только пользу. Ведь комфортный микроклимат в помещении способствует хорошему самочувствию, настроению.

Вы относитесь ко второй половине, но пока находитесь в поиске кондиционера, который сделает проживание в доме более комфортным? Предлагаем вниманию два кондиционера средней ценовой категории, о которых пользователи оставляют только хорошие отзывы.

Cooper&Hunter Cozy Inverter CH-S12FTXK-NG

Универсальный прибор, улучшающий в доме микроклимат и очищающий воздух. Благодаря CH 7-SKY Technology, представленной 7-ступенчатым фильтром, из него удаляются пылевые клещи, грибковые споры, формальдегиды. Дополнительная опция такой защиты – насыщение воздуха витамином С и ионами серебра.

Кондиционер оснащен функцией самоочистки. Всего за 30 минут сплит-система избавляется от осевших внутри аллергенов, возбудителей болезней и веществ, загрязняющих воздух.

Управление прибором производится с помощью пульта, покрытого бактерицидным составом. Актуальные данные по текущим показателям презентуются в удобном формате на экране с LED-дисплеем.

Изменять параметры можно и с помощью приложений на базе Android и iOS, используя модуль Wi-Fi.

Прибор показывает эффективную работу на площади 32 м кв. Может эксплуатироваться для охлаждения и обогрева. Уровень шума внутреннего блока составляет 26 дБ. Энергоэффективность изделия подтверждается классом А++.

Работая на малых оборотах, он полностью не отключается и потребляет всего 40 Вт/ч. Это позволяет ему своевременно отреагировать на изменение температурных параметров и сохранить стабильность работы. Более детальную информацию о кондиционере можно получить на сайте магазина АЛЛО.

Cooper&Hunter Prima Plus CH-S18XN8

Сплит-система оснащена инновационной технологией очистки воздушных масс CH SMART-ION Filter. С ней вам не будут страшны вещества, вызывающие аллергию: плесень, микроорганизмы, шерсть животных. Всасывая воздух, прибор улавливает их на поверхности фильтра, что делает массу идеально чистой. Прибор рекомендовано эксплуатировать на площади 52 м кв.

Озонобезопасный фреон R410 – отличительная черта линейки. Это значит, что его эксплуатация осуществляется без нанесения вреда окружающей среде.

Для управления кондиционером в комплектацию входит пульт, обработанный бактерицидным составом. Кнопки позволяют быстро выбрать оптимальные параметры работы техники. Все рабочие показатели демонстрируются на LED-дисплее.

Уход за кондиционером минимальный. Устройство оснащено средствами самодиагностики и самоочистки, поэтому большую часть ухода совершает без посторонней помощи.

Ассортимент климатической техники позволяет выбирать модели с разными дизайнами и техническими характеристиками, от которых зависят цены на кондиционеры. Так как техника покупается не на один год, экономить на ней не стоит. Качество и функции влияют не только на срок службы устройства, но и на микроклимат в помещении и ваше здоровье.