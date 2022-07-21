Сейчас ведущие производители смартфонов устанавливают разъемы для гарнитуры в основном на бюджетных моделях телефонов. Если такая тенденция продолжит быть актуальной, вскоре большая часть устройств будет без гнезда для наушников, информирует «НБН» со ссылкой на Рortaltele.

Такие изменения в выпуске смартфонов связаны с тремя факторами. Во-первых, сейчас активно продвигаются беспроводные наушники. В частности, компания Apple начала выпускать iPhone без разъема для гарнитуры, стимулируя спрос на AirPods.

Во-вторых, большая часть производителей считает, что проволочные устройства – устаревшая технология и нужно делать выбор в пользу беспроводных наушников.

В-третьих, внутри смартфонов часто не хватает пространства, поэтому вместо гнезда для гарнитуры производители размещают там какие-то датчики либо имеют возможность установить батарею с большей мощностью.

Напомним, если ваш телефон имеет разъем для наушников, важно знать, как правильно очистить гнездо от мусора, грязи и пыли, чтобы не повредить устройство.