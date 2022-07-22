Доступные на рынке устройства характеризуются многими параметрами, каждый из которых имеет большое значение. Моделей на выбор очень много, поэтому незнание разрешения, типа матрицы или даже размера телевизора может сильно затруднить его покупку. Мы расскажем, на какие параметры стоит обратить внимание, выбирая телевизор, какие из них являются наиболее важными и что они означают.

Какой размер экрана лучше выбрать

Базовым параметром любого телевизора является диагональ дисплея. Размер экрана часто определяет, выберете ли вы данную модель или остановитесь на другом предложении. Выбирать телевизор стоит в зависимости от помещения, в котором он впоследствии будет размещен.

Обычно диагональ экрана телевизора также определяет, насколько далеко от зрителя его следует располагать. По разным расчетам и оценкам, на каждый дюйм размера диагонали дисплея полагается около 4 см расстояния до экрана. Об этом стоит знать, потому что это, в первую очередь, повышает комфортность просмотра, а также помогает в выборе лучшего телевизора.

На рынке можно найти очень маленькие и большие решения. В зависимости от площади помещения важно подобрать соответствующий размер экрана. Обычно телевизоры от 40 дюймов используются в больших гостиных. Меньшие предложения идеально подходят для небольших помещений.

Что нужно знать при выборе телевизора

Что стоит знать о типах матриц в телевизорах

Также перед покупкой стоит обратить внимание на тип матрицы данной модели. Вы можете выбрать из нескольких различных предложений. Каждая технология имеет здесь свое применение, а значит, и свои преимущества и недостатки. Выбор зависит в первую очередь от личных предпочтений.

Основные типы матриц, используемых в телевизорах:

LCD — означает жидкокристаллический экран. В настоящее время эта технология используется все реже. Он характеризуется средним качеством изображения и очень плохими углами обзора. Это идеальное решение, когда речь идет о бюджетных предложениях. LED — тоже жидкокристаллический экран, но с подсветкой из энергосберегающих светодиодов LED. Таким образом, можно было получить, прежде всего, гораздо лучшую контрастность и цвета. Общее качество изображения здесь — большой скачок по сравнению с ЖК-дисплеем. OLED — это решение, которое вы найдете только в новейших телевизорах. Здесь используются специальные органические диоды. Их самым большим преимуществом является то, что они светятся, поэтому им не нужна дополнительная подсветка. Большим преимуществом является также отличная цветопередача. Игроков обязательно заинтересует меньшее время отклика матрицы. QLED – это прямой апгрейд телевизоров с технологией LCD. Такая матрица была обогащена панелями с квантовыми точками. Она дает, прежде всего, яркие, реалистичные цвета и большую насыщенность. Здесь гарантировано отличное качество изображения.

Выбор типа телевизора зависит от личных предпочтений. Однако стоит обратить внимание на цену. Лучшее качество изображения обычно означает более высокую цену. Так что если вы хотите телевизор подешевле, стоит обратить внимание на модели со светодиодной матрицей. Остальные предложения будут лучше, когда для вас важнее всего качество.

Что нужно знать при выборе телевизора

Разрешение телевизора и частота обновления экрана

Это очень важные параметры, которые следует учитывать при покупке нового оборудования. Разрешение экрана определяет детализацию и резкость изображения. Чем она выше, тем лучше. В настоящее время стандартом является Full HD или 4K в зависимости от ваших предпочтений. Конечно, можно найти и более обширные предложения, но обычно они связаны с гораздо более высокими затратами. Разрешение экрана определяет количество пикселей на экране — чем больше пикселей, тем детальнее будет изображение.

В свою очередь, частота обновления означает плавность изображения. Чем выше частота в Гц, тем обычно можно ожидать лучшего впечатления. Однако большинство видео записываются с частотой 24, 29, 30 или максимум 60 кадров в секунду. Если частота обновления телевизора выше, это также будет идеальным предложением для видеоигр.

Выбор нового телевизора – непростая задача, учитывая огромный выбор. Стоит знать, какие параметры являются наиболее важными для того, чтобы сделать лучший выбор.