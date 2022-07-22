В России неоднократно угрожали блокировкой американского видеохостинга, старались поднять отечественный сервис-аналог, однако эти попытки проваливались с треском. Несмотря на неудачи, руководство государства-террориста все равно намеренно оставить граждан без популярной платформы, информирует «НБН» со ссылкой на российское информационное агентство «ТАСС».

Член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предупредил, что YouTube может исчезнуть в России уже этой осенью.

Он отметил, что владелец видеохостинга не впервые был оштрафован Московским судом за то, что не удаляет контент. Поэтому россияне должны быть готовыми к тому, что сервис рано или поздно попадет под блокировку. Ашманов считает, что к осени должен заработать отечественное приложение для показа видео RuTube, а также самостоятельным хостингом станет Видео ВКонтакте.

Отметим, что в России также занимаются импортозамещением китайского видеохостинга TikTok. Через несколько месяцев в РФ планируют запустить отечественное приложение-аналог Chipz.