Как сообщает «НБН», с соответствующим заявлением он выступил в комментарии журналистам пропагандистского ресурса РИА Новости.

По словам соратника кремлевского режима, кроме поисковика в области отсутствует доступ к Viber и YouTube. При этом коллаборант, говоря о вышеуказанных сервисах, заявил, что считает их «вредоносными информационными помойками». А причиной их отключения Стремоусов назвал якобы их использование украинскими и американскими властями в качестве «инструментов информационного терроризма».

Ранее доступа к Google лишили и жителей самопровозглашенных квазиреспублик Донбасса. Так, главарь боевиков непризнанной «ЛНР» Леонид Пасечник утверждает, что популярнейший во всем мире поисковик занимается пропагандой экстремизма и терроризма и выразил уверенность, что оккупированная Луганская область «сможет справиться и без него». При этом он назвал условие «возвращения» Google в регион: для этого компания якобы должна «исправиться и с уважением относиться к людям».

Кроме того, стало известно о принятии такого же решения в «ДНР», о чем вчера рассказал главарь квазиреспублики Денис Пушилин.