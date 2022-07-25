И если раньше это скорее было роскошью, то сейчас во многих случаях становится настоящей необходимостью. Как понять, нужен ли вам гигабит, и что необходимо для перехода на этот сверхскоростной Интернет? Попробуем разобраться.
Особенности гигабитной технологии
Как и широко распространенная скорость в 100 Мбит/с, гигабит реализуется по технологии Ethernet, которая на сегодняшний день является основной для построения локальных сетей. В свою очередь, Gigabit Ethernet (GbE) выполняет передачу данных по витой паре и оптоволоконной линии. При этом провайдерами используется группа стандартов IEEE 802.3.
Тенденция перехода от скоростного (Fast Ethernet) до сверхскоростного подключения к сети началась еще в 90-е годы в США, и лишь недавно она дошла до нас. Обусловлена она была постоянным развитием технологий и увеличением объема файлов, используемых ежедневно.
Чтобы перейти на гигабитный тариф, пользователю необходимо иметь соответствующее оборудование — сетевую карту, которая поддерживает скорость 1 Гбит/с, SSD-накопитель, а также роутер или маршрутизатор, обеспечивающий достаточную скорость подключения. Кроме того, необходимо учитывать и возможности провайдера, услугами которого вы пользуетесь. Но нужно ли именно вам переходить на гигабит?
Кому действительно необходим гигабит
Переход на гигабитный Интернет станет настоящим спасением в таких достаточно распространенных ситуациях:
- загрузка и пересылка больших объемов информации;
- комфортный просмотр потокового видео высокой четкости без ожидания его прогрузки;
- организация облачного файлового хранилища;
- создание корпоративной сети;
- многопользовательские и онлайн-игры, а также эксплуатация стриминговых сервисов;
- одновременное использование множества устройств в одной группе.
Помимо этого, даже самый обычный серфинг в сети при наличии гигабитной скорости является максимально комфортным. Данная технология открывает для пользователя море возможностей, экономит время и дает возможность работать намного более эффективно и продуктивно.
Если имеющейся у вас скорости подключения не хватает для выполнения бытовых нужд или профессиональной деятельности, не откладывайте переход на гигабитный тариф. Для его подключения вы можете обратиться за помощью к провайдеру Сеть Ланет, который проводит гигабитный Интернет в дома и квартиры, а также в офисные помещения. Компания с многолетним опытом на украинском рынке обеспечивает стабильное подключение к сети и предоставляет сервис исключительно высокого уровня, а стоимость предлагаемых тарифов всегда остается доступной и адекватной.
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