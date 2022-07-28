По всей видимости, угрозы нового «главного космонавта» России оказались пустыми, поскольку аэрокосмическое агентство США NASA пока не получало официальных уведомлений из Москвы о выходе РФ из сотрудничества на МКС после 2024 года, информирует «НБН».

Как пишет издание Space, россияне не покинут программу не только через два года, но и не смогут отказаться от нее намного дольше. «Роскосмос» продолжит отправлять своих астронавтов на МКС еще много лет, пока не введет в эксплуатацию свою станцию, что точно не случится в 2024 году.

Напомним, что намерение россиян уйти из программы по развитию Международной космической станции потрясло Соединенные Штаты. Спикер Госдепа Америки Нед Прайс прокомментировал решение Борисова прекратить сотрудничество в этом проекте.