Как информирует «НБН» со ссылкой на средства массовой информации, об этом сообщает Ведомство старины Израиля.

Известно, что на одной стороне найденной монеты был портрет императора, а с другой – Рак, то есть символ зодиака и изображение женщины. Последняя, согласно трактировкам, является богиней Месяца.

Также удалось выяснить, что на монете есть даже дата – это «Год восьмой». Это означает восьмой год правления императора из Рима Тита Элия Адриана Антонина Пия. Это приблизительно было в 144 или 145 годах нашей эры.

В общей сложности таких монет было тринадцать. По одной на каждого знака зодиака и дополнительно одно полное колесо зодиака.

Напомним, ранее мы уже писали о еще одной весьма интересной находке, которую ученые сделали у берегов Мьянмы.