Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, нововведения Instagram имеют большую ценность для нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Федоров отметил, что функция Music стала доступной всем пользователям приложения четыре года назад, но не для украинской аудитории. Запуск Reels состоялся в 2020-м, но для пользователей нашей страны эта функция работала не на полную.

Министр отметил, что переговоры с Meta, которые длились больше года, дали свои плоды и компания приняла решение запустить Reels и Music для жителей нашей страны.

Глава Минцифры убежден, что эти нововведения помогут увеличить количество украинского контента в соцсети, а значит мир узнает больше о смелости украинцев.

Напомним, что в Instagram появится платный контент. Новая функция позволит пользователям оказывать финансовую поддержку блогерам.