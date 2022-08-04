Ученые давно подтвердили, что такие устройства образуют высокочастотное электромагнитное поле. Нет однозначного мнения относительно влияния ЭМП на человеческий организм, однако часть исследователей считает, что оно оказывает негативный эффект на сон, информирует «НБН» со ссылкой на ITech.

Научные деятели, которые изучали влияние смартфона на сон, отмечают, что оно зависит от человеческого организма, в частности от его восприимчивости к ЭМП. Одни люди могут весь день не выпускать гаджет из рук, проводить время в телефоне ночью и не заметят каких-то изменений. Другие после длительного тесного контакта со смартфоном после ночного отдыха будут жаловаться на недосып, усталость и головную боль.

Французские исследователи изучали связь между использованием мобильного телефона и выработкой гормона сна. Как известно, мелатонин лучше производится в темноте, в атмосфере тишины и покоя. Ученые заметили, что смартфон мешает выработке гормона сна в достаточном количестве, из-за чего на утро некоторые люди чувствуют себя усталыми.

Несмотря на то, что нет однозначных результатов этих исследований, специалисты рекомендуют все же откладывать телефон подальше от себя перед сном, чтобы хорошо отдохнуть.

Ранее специалисты рассказали, как правильно и чем почистить разъем смартфона, чтобы не навредить устройству.