Новые сроки прекращения работы в рамках программы по развитию МКС сообщил исполнительный директор российской космической корпорации Сергей Крикалев, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель «Роскосмоса», комментируя заявление Борисова о прекращении работы в проекте после 2024 года, отметил, что до этого момента от компании не стоит ожидать «никаких резких шагов». Также Крикалев добавил, что «после 2024 года» может означать и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, поэтому конкретное решение корпорации будет принято на основании технического состояния МКС.

В то же время СМИ считают, что угрозы РФ о выходе из программы по развитию МКС пустые, поскольку страна-агрессор не откажется от участия в проекте до запуска отечественной станции, что явно произойдет не скоро.