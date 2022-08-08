Украинец вместе с волонтерами начал массовое производство перископов для ВСУ. По словам Адаменко, он закупает трубы, угольники заводского качества, после чего мастер их обрезает, как нужно. Другой мастер занимается созданием зеркал, стяжек и утеплителя, информирует «НБН» со ссылкой на Building Tech.

Себестоимость такого прибора составляет всего сто гривен, однако житель Закарпатья отправляет их на фронт бесплатно. Как он утверждает, эти перископы позволяют нашим военным выглянуть из окопа или из-за забора, чтобы безопасно осмотреть местность.

Чтобы враг не заметил оптический прибор наших солдат, мастера красят его в защитные цвета. Адаменко добавил, что изделие не оснащено оптикой и не может приблизить картинку, но позволяет осматривать местность на расстоянии от 30 метров и дальше.

Напомним, что ранее два украинца представили свою разработку для ВСУ – уникальный повербанк. Сверхмощное приспособление позволяет военным заряжать гаджеты в условиях боевых действий, кроме того, к нему можно подключать лампочку.