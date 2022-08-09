О возрождении легендарного телефона Nokia стало известно еще в прошлом месяце. Оригинальную версию устройства дополнят новыми функциями, кроме того, гаджет будет иметь преимущество перед iPhone и Android, информирует «НБН» со ссылкой на Еxpress.

Новейший телефон не будет выглядеть как роскошный смартфон с большим экраном и камерами, однако у этого устройства будет то, чего не хватает его конкурентам. После того, как вы зарядите Nokia, вам не нужно будет беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится через 24 часа, поскольку он будет работать не меньше семи дней без подзарядки.

В оригинальном 8210 не было высокой скорости передачи данных 4G, доступа к соцсетям, большого цветного экрана и задней камеры для съемки, что появится в «перерожденной» версии аппарата. К нотке ностальгии по 90-м годам покупатели получат классическую игру Snake.

Отметим, что специалисты утверждают, что к 2032 году не каждый сможет позволить себе смартфон. Эксперты объяснили, какая негативная тенденция существенно изменит рынок мобильных устройств через 10 лет.