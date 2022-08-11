Американский научный деятель рассказал, что новый вид коронавируса обнаружили после последних загрузок геномных данных из Санкт-Петербурга, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК».

Впервые гибрид двух штаммов COVID-19 обнаружили в середине лета, на протяжении прошлого месяца сотрудники НИИ гриппа имени Смородинцева находили все больше новых геномов этого варианта ковида.

Пока «российский дельтакрон» не сильно распространен в городе, однако исследователям нужно определить, насколько он опасен.

Прусс напомнил, что способность штамма «Дельта» поражать легкие ослабела у варианта «Омикрон», однако не известно, как это передастся гибриду вируса.

Напомним, что в европейских странах активизировался подвид ковида «кентавр». Врач-инфекционист объяснила, стоит ли ожидать всплеска заболеваемости в Украине.