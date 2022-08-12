Гендиректор Bayraktar рассказал, что уже запущено строительство завода, исследовательского центра и центра передового производства в Украине, информирует «НБН» со ссылкой на сайт фонда «Повернись живим».

По его словам, на фабрике будут производиться все системы для БПЛА, фюзеляж, электроника и программное обеспечение. Кроме того, продвигаются и инвестиционные планы. Компания надеется, что Украина станет производственной базой.

Халук Байрактар подчеркнул, что на украинском заводе планируется не только производство БПЛА Bayraktar ТВ2 и Bayraktar AKINCI, в планах компании создание реактивного сверхзвукового беспилотного истребителя Bayraktar KIZILELMA.

Напомним, что в конце прошлого года в Офисе президента сообщили о строительстве завода под Киевом. В ОПУ рассказали, что на этой фабрике совместно с турецкой стороной будут производиться дроны, которые станут будущим поколением «птичек» после БПЛА Bayraktar.