При выборе гаджетов легко растеряться, ведь у каждой модели свои преимущества. Мы расскажем, как подобрать лэптоп в 2022 году.

Бренд: важные нюансы

Apple — одна из ведущих компаний на рынке электроники. MacBook — топовая техника для работы и развлечений. Стильный дизайн, мощнейший чипсет, безграничные возможности — все это предлагает американский бренд. Стоимость яблочных ноутбуков высокая, но их производительность и долговечность это оправдывают.

ASUS, LENOVO и ACER предлагают несколько линеек лэптопов. Можно выбрать, ориентируясь на бюджет. Недорогие ноутбуки не справляются со сложными задачами, но вполне подходят для запуска офисных программ и серфинга в интернете. Топовые лэптопы идеальны для гейминга и работы со сложным ПО. При выборе бренда опирайтесь на собственные предпочтения.

Назначение ноутбука: что учесть

Если хотите железо для гейминга, нужно устройство с мощными процессором, видеокартой, большим запасом оперативной памяти. Такие модели подойдут и для графических дизайнеров, IT-специалистов. Они способны работать в режиме многозадачности, легко справляются с высокой нагрузкой.

Для «классического» использования можно присмотреть технику со стандартной комплектацией. Помните, что на таких лэптопах нельзя запускать сложные игры и ПО. В лучшем случае они просто не включатся, а в худшем — перегреется процессор.

Если хотите ноутбук для просмотра фильмов, обратите внимание на диагональ дисплея, яркость, контрастность, частоту обновления. Изображение должно быть четким и плавным для большей реалистичности.

Форм-фактор: какой лучше купить ноут

Складные модели более практичны в эксплуатации. Их удобно брать с собой, ведь легко сложить лэптоп в вид планшета и держать двумя руками. Такие ноутбуки подходят для путешественников, графических дизайнеров, работающих в «полевых» условиях. С помощью сенсорного экрана легко набирать текст, редактировать фотографии, рисовать.

Если планируете использовать гаджет в домашних или офисных условиях, присмотрите классические модели. Обратите внимание на чувствительность тачпада, если не хотите работать с мышью. Чем быстрее он откликается на касания, тем лучше. В тренде ноутбуки с подсветкой клавиатуры. Они стильно выглядят и повышают комфорт при использовании в темное время суток. Перед покупкой лэптопа советуем сравнить несколько моделей, чтобы не прогадать с выбором.