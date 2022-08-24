Очень важно использовать оригинальную зарядку для телефона, поскольку некачественные китайские устройства способны негативно влиять на батарею и вовсе привести к ее поломке, информирует «НБН» со ссылкой на TODAY.ua.

Также не нужно пытаться увеличить скорость зарядки девайса с помощью зарядных устройств с высокой мощностью, поскольку в этом случае смартфон не прослужит вам долго.

Негативно влияют на функциональность телефона «контрастные процедуры», поэтому его нужно беречь от перегрева и переохлаждения. Если вы оставили смартфон на солнце, он быстро разрядится, кроме того, батарея может взорваться. Ускоряют поломку гаджета и минусовые температуры.

Старайтесь не разряжать девайс ниже уровня в 20%, тем более до нулевой отметки. Также при работе с гаджетом отключайте ненужные встроенные функции и приложения, это также поможет сохранить заряд аккумулятора.

Ранее специалисты рассказали, как и чем правильно чистить разъем гаджетов, чтобы не загнать в «гнездо» мусор и грязь еще глубже.