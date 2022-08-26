Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

Сообщается, что стороны закупят микродроны на 90 млн норвежских крон (более $9 млн). Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение.

Покупка финансируется британским фондом, в который Норвегия внесла 400 млн норвежских крон. В Министерстве обороны Норвегии уточнили, что дроны будут переданы по просьбе самой Украины.

Разработанный в Норвегии Black Hornet Nano представляет собой военный беспилотный микролетательный аппарат. Дрон имеет габариты 10×2.5 см и весит около 16 грамм. Он легко помещается в руке.

Микродрон Black Hornet. Фото — inforesist.org

Данный аппарат предназначен для ведения боевых действий на коротких расстояниях, в том числе в городе. Время работы минидрона составляет 25 минут.

Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 2 км. Максимальная скорость полёта — 21.49 км/ч. В комплект поставки входит сразу два беспилотника. Микродрон будет приобретен у компании Teledyne Flir. Закупка, обучение и доставка материалов координируется британскими властями.

Министр обороны Норвегии Бйорн Арильд Грам отметил, что в скором времени также будет приобретена система борьбы с беспилотниками за 100 млн норвежских крон Nightfighter от британской SteelRock Technologies. Данная портативная система обеспечивает защиту от беспилотников путем эффективного глушения. Система особенно подходит для защиты небольших патрулей и артиллерийских позиций.

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