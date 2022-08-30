Продажи этих устройств растут. В настоящее время планшеты нужны нам как для развлечения, так и для работы и учебы. Возможно, этот гаджет станет вам незаменимым помощником

Гаджет для развлечений или полезное мобильное устройство?

Многие считают это маленькое устройство обычным электронным гаджетом. Тем не менее, планшет — это качественное мобильное устройство, которое является отличной альтернативой как смартфону, так и ноутбуку гораздо большего размера. Вы можете успешно использовать его, в том числе для:

работы, включая, например, видеоконференцсвязь;

дистанционного обучения;

удобного просмотра страниц в интернете;

развлечения, например, для запуска мобильных игр и воспроизведения мультимедиа.

Конечно, для всего этого вы можете точно так же использовать ноутбук, который также является мобильным устройством. В таком случае, чем планшет для него интересная альтернатива и стоит ли его выбирать?

Самые важные преимущества планшета

Одним из важнейших преимуществ выбора планшета является экономия денег. В настоящее время практически у каждого члена семьи должен быть свой компьютер. Взрослые часто работают из дома, в то время как дети одновременно учатся удаленно. По сравнению с ноутбуками покупка этих устройств будет связана с гораздо меньшими затратами.

Конечно, преимуществ намного больше, и самые важные из них:

высокая производительность – сегодня это оборудование вполне может сравниться с возможностями, например, нетбуков;

отличная мобильность;

возможность пользоваться интернетом в любом месте – многие модели оснащены слотом для SIM-карты;

обширная библиотека бесплатных приложений, как для устройств Android, так и для iOS;

длительное время автономной работы.

Когда стоит покупать планшет

Планшет или ноутбук: что выбрать?

Если вы все еще колеблетесь между выбором ноутбука или планшета, вам определенно стоит узнать о недостатках планшетов. Самые очевидные из них:

нет встроенной клавиатуры — при необходимости можно подключить внешнюю;

компактный дизайн без возможности расширения — единственный вариант — увеличить память, например, с помощью карты microSD;

относительно высокая цена по сравнению с производительностью.

В результате планшета будет недостаточно для людей, которые много пишут или работают в основном в офисном режиме. Также программисты и компьютерные графики обычно останавливают свой выбор на ноутбуке.

В других случаях мобильные устройства меньшего размера должны соответствовать вашим ожиданиям. Вопреки видимости, их покупка может оказаться весьма выгодной.

На что обратить внимание при выборе планшета

Если вы планируете покупать планшет, вам стоит хорошенько подумать над своим выбором. Помните, что расширить или модернизировать эти устройства невозможно. По этой причине выбирайте оборудование в соответствии с вашими потребностями, обращая особое внимание на: