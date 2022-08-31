Австралийские ученые разработали математическую модель, чтобы обнаружить трудности, с которыми столкнется организм человека при полете на Красную планету, информирует «НБН» со ссылкой на Рixelinform.

Алгоритм позволил специалистам просчитать главные изменения сердечно-сосудистой системы при полете в космосе на протяжении 6-7 месяцев. Исследование показало, что больше всего здоровому человеческому организму вредит длительное пребывание в условиях микрогравитации.

За полгода сердечная система и структура сосудов могут существенно перестроиться под условия искусственного тяготения, поскольку в такой среде кровь не притягивается к конечностям, как при гравитации на Земле. Сердце астронавта начинает работать медленнее, поскольку ему не нужно перекачивать столько крови, как это происходит в привычных условиях.

В результате человеческий мозг начинает думать, что в теле скопилось множество воды, так как жидкость задерживается в верхней части туловища, и включает защитные механизмы, из-за которых наступает обезвоживание, о чем астронавт может даже не догадываться.

Напомним, что канадские ученые нашли способ как долететь до Марса всего за 45 дней. Специалисты разработали проект мощнейшей лазерной установки, которая позволит разогнать космический корабль до скорости 16 000 километров в час.