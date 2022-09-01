С начала полномасштабной войны с Россией количество пользователей мессенджеров значительно выросло. В интервью «24 каналу» Мельник рассказал, какие приложения для общения безопасны, а какие – нет, информирует «НБН».

По словам эксперта, для коммуникации с людьми, которые участвуют в боевых действиях или находятся во временно оккупированных регионах Украины, лучше всего использовать WhatsApp, Messenger или Signal. Специалист рекомендует в Messenger от Facebook активировать приватный режим, который зашифрует общение в Сети.

Мельник добавил, что популярный в Украине мессенджер Telegram не является безопасным, поскольку с начала его создания у приложения был «ФСБшный бекграунд», кроме того, он имеет учредителей и девелоперов РФ. Поэтому в этом мессенджере лучше не говорить о важных вещах, поскольку переписка может попасть в чужие руки.

Ранее американский ученый обнаружил приложения, которые прослушивают пользователей даже с выключенным микрофоном.