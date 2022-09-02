Как утверждают эксперты NASA, на Земле скрыта огромная опасность – супервулканы, извержение которых может повлечь серьезные последствия для жителей планеты, информирует «НБН» со ссылкой на Сursorinfo.

Специалисты сообщили, что на Земле всего около двадцати супервулканов, которые сейчас спят, однако рано или поздно может произойти их извержение, что достаточно трудно предсказать.

Выброс раскаленных обломков, пепла, излияние магмы могут привести к вулканической зиме – атмосфера будет загрязнена и климат станет очень холодным, что закончится гибелью миллионов людей.

Несмотря на то, что на супервулканах проводятся профилактические меры и их охлаждают с помощью воды, в NASA считают, что такая деятельность может оказаться безрезультатно, поскольку извержения происходят внезапно.

Ранее австралийские ученые рассказали, как полугодовой полет на Марс повлияет на организм человека.