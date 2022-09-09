Все це утворює стійкий шар забрудненого туману, що ускладнює нормальний процес дихання.

Під час смогу містянам радять сидіти вдома, але забруднене повітря просякається до оселі через вікна, двері та найменші шпарини у віконних рамах. Покращити мікроклімат у квартирі та урятувати легені можна лише за допомогою потужного очищувача повітря — так кажуть у рекламі.

Але чи дійсно очищувач повітря від смогу рятує? Ми запитали в експертів спеціалізованого магазину з продажу кліматичної техніки https://cleanairlove.com/

Відповідь вас вразить.

Як очистити забруднене повітря вдома

Більшість очищувачів повітря допомагають покращити мікроклімат в оселі та запобігти розмноженню бактерій та цвілі. Вони видаляють мікрочастинки пилу, пилку, віруси та неприємні аромати. Але середньостатистичний побутовий очищувач повітря не пристосований для усунення шкідливих речовин, що містяться у смозі та димі.

Невже люди залишаються сам на сам із забрудненим повітрям під час смогу та мають дихати гаром? Ні в якому разі!

Якщо ви мешкаєте у містах з підвищеним рівнем забрудненості повітря, шукайте моделі очищувачів з фільтром HEPA. Такі виробляє компанія Sharp — лідер у технологіях очищення повітря.

Пристрої Sharp, представлені за посиланням https://cleanairlove.com/ochishchuvachi-povitrya-sharp/, дійсно очищують повітря, забруднене смогом, бо мають триступеневу систему фільтрів. Вона складається з фільтра попереднього очищення, фільтра, що дезодорує, та HEPA-фільтра.

Моделі Sharp контролюють 7 параметрів повітря в оселі: температуру, вологість, рівень пилу, рівень частинок PM2,5, освітлення, а також відстежують появу сторонніх запахів в кімнаті. Тож ви отримуєте надійного помічника у створенні здорового мікроклімату в оселі.

На що звернути увагу, крім фільтра?

Обираючи очищувач повітря, враховуйте під час покупки додаткові характеристики приладу:

розмір — чим більше помешкання, тим потужніше потрібен пристрій. Звертайте увагу, на яку площу очищення розрахована та чи інша модель;

— чим більше помешкання, тим потужніше потрібен пристрій. Звертайте увагу, на яку площу очищення розрахована та чи інша модель; рівень шуму — щоб досягти максимального результату в очищенні повітря від смогу, пристрій має працювати постійно. Тому врахуйте такий технічний показник, як “рівень шуму”;

— щоб досягти максимального результату в очищенні повітря від смогу, пристрій має працювати постійно. Тому врахуйте такий технічний показник, як “рівень шуму”; дизайн — враховуючи чималий розмір виробу (понад 60 см заввишки), йому потрібно виділити окреме місце у кімнаті та вписати в інтер’єр.

Додаткові заходи для захисту квартири від смогу

Хоча очищувач чудово справляється з фільтрацією повітря та рятує мешканців квартири від задушливого смогу, бажано запобігти потраплянню забрудненого повітря з вулиці.

Тому під час смогу містянам радять щільно закривати двері та вікна, заклеїти щілини у віконних отворах скотчем або малярною стрічкою та проводити регулярне вологе прибирання підвіконь та підлоги.