Часть из них не влияет на работу двигателя, а некоторые могут нанести урон, вплоть до выведения мотора из строя. Разберемся, почему автомасло может менять цвет и когда необходима замена или обязательное проведение диагностики неисправностей.

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Почему масло меняет цвет

В процессе эксплуатации машины в двигатель попадают различные жидкости и частицы — смазка может менять цвет:

В бензиновых ДВС и моторах, которые работают на газу, в состав смазки попадает бензин, оказывая негативное влияние на вязкость и защитные свойства. В дизельных моторах на этапе запуска в смазке оказывается топливо. Оно имеет более низкую фракцию и отрицательно влияет на вязкость. Автомасло приобретает более темный цвет в результате попадания твердых частиц сажи в дизельных ДВС. Процент этого процесса в бензиновых моторах меньше, поэтому смазка темнеет реже. Сера и другие соединения кислот попадают в масло через негерметичные поршневые кольца. В каждом автомасле есть вещества, которые помогают нейтрализовать соединения кислот, но по мере отработки они теряют свои функции. Поэтому, если своевременно не купить моторное масло и не заменить его, в ДВС начнутся необратимые процессы коррозии. В двигатель в незначительных количествах попадает и вода. На деталях собирается конденсат, который после прогрева машины испаряется. В контакте с маслом вода создает эмульсию, значительно ослабляющую смазочные свойства. В процессе износа мотора в смазке возникают металлические частицы. Их наличие указывает на неудовлетворительное состояние ДВС и в большинстве случаев на необходимость его ремонта.

Определить, является ли автомасло пригодным для использования только по цвету невозможно. В некоторых автомобилях лубрикант мутнеет после 2-3 тыс. км, но есть и машины, в которых и после 15 тыс. км тысяч цвет остается янтарно-прозрачным, будто недавно залили свежее. Для определения пригодности автомасла нужен лабораторный тест. Но он недоступен большинству автолюбителей, поэтому лучше не гадать, почему смазка в моторе авто быстро потемнела или остается светлой спустя большой промежуток времени, а просто проводить замену чаще. Так вы будете уверены в корректной работе мотора авто и сведете вероятность поломки к минимуму.