Как информирует «НБН», об этом говорится в презентации Tesla Optimus.

Как известно, у первого прототипа нет наружных панелей корпуса. Робот имеет способность самостоятельно передвигаться на собственных двоих. Также он может махать руками под музыку, попадая в такт.

Сам бизнесмен утверждает, что это впервые такое, что робот самостоятельно может передвигаться, не имея дополнительную поддержку.

В Сети было опубликовано небольшое видео, на котором запечатлено, как робот поливает цветы, переносит коробки, ориентируется в пространстве и так далее. Примечательно, что Tesla Optimus использует аналогичные автопилоту электромобилей Tesla сенсоры. Таким образом, в будущем подобного рода робот сможет работать, к примеру, на складе.

По всем ожиданиям, заряда роботу должно хватить на полный рабочий день. При этом Илон Маск добавил, что компании предстоит сделать много работы перед тем, как робот будет полностью усовершенствован.

Кроме того, в Сети был продемонстрирован и второй прототип робота, который, как отмечает Маск, «по своей внешности весьма близок к тому», которые намерена серийно производить в будущем Tesla.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия пригрозила уничтожить спутники Илона Маска.