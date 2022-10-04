Фильтры-поглотители от завода «Селтон» предназначены для комплектации фильтровентиляционных систем и установок, имеют высокую производительность и способны обеспечить нормальное воздухоснабжение, подачу внутрь очищенного воздуха.
Фильтры-поглотители: преимущества
Ключевые параметры, которые делают данный прибор востребованным, основаны на выполнении задач фильтрации воздуха от:
- отравляющих веществ;
- бактериальных молекул;
- химических средств;
- угарного газа;
- радиоактивных частиц.
На сегодня систему целесообразно монтировать в качестве защитной вентиляции. Особенно актуально использовать фильтры для бомбоубежищ.
Важно знать, что приборы противопоказано устанавливать в местах, где вовнутрь будут попадать крупные водно-капельные молекулы, а также маслянистые загрязнения. В зимний и жаркий период воздухоснабжение можно настроить для охлаждения или подогрева микроклимата.
Основные характеристики
В зависимости от серии и предназначения фильтры разделяют на серии:
- АС для подвижных объектов на ФВУ-100А и ФВУА-100А;
- АС для стационарных сооружений;
- регенеративные патроны для поглощения углекислого газа в стационарном режиме;
- комплекс ФВК используется при техногенной аварии или сильных ядовитых средств.
Фильтры различны между собой технологическим назначением. Это значит, что при покупке обязательно следует знать, сколько людей будет в помещении, от этого зависит продуктивность системы.
Фильтры-поглотители обеспечивают максимальную защиту в течение всего периода использования — более 10 лет.
Принцип очищения
Фильтры-поглотители обеспечивают очистку воздуха от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, ядовитых дымов, биологических средств
Регенеративные патроны помогают избежать повышения содержания окиси углерода. Имея аэродинамическое сопротивление, воздух не поступает большим потоком, а умеренно обеспечивает поддержание допустимого состава очищенного воздуха.
Фирма «Селтон» предлагает приобрести фильтры-поглотители с дополнительным оснащением, а также с комплектацией деталей для установки системы.
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