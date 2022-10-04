Фильтры-поглотители от завода «Селтон» предназначены для комплектации фильтровентиляционных систем и установок, имеют высокую производительность и способны обеспечить нормальное воздухоснабжение, подачу внутрь очищенного воздуха.

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Фильтры-поглотители: преимущества

Ключевые параметры, которые делают данный прибор востребованным, основаны на выполнении задач фильтрации воздуха от:

отравляющих веществ;

бактериальных молекул;

химических средств;

угарного газа;

радиоактивных частиц.

На сегодня систему целесообразно монтировать в качестве защитной вентиляции. Особенно актуально использовать фильтры для бомбоубежищ.

Важно знать, что приборы противопоказано устанавливать в местах, где вовнутрь будут попадать крупные водно-капельные молекулы, а также маслянистые загрязнения. В зимний и жаркий период воздухоснабжение можно настроить для охлаждения или подогрева микроклимата.

Основные характеристики

В зависимости от серии и предназначения фильтры разделяют на серии:

АС для подвижных объектов на ФВУ-100А и ФВУА-100А;

АС для стационарных сооружений;

регенеративные патроны для поглощения углекислого газа в стационарном режиме;

комплекс ФВК используется при техногенной аварии или сильных ядовитых средств.

Фильтры различны между собой технологическим назначением. Это значит, что при покупке обязательно следует знать, сколько людей будет в помещении, от этого зависит продуктивность системы.

Фильтры-поглотители обеспечивают максимальную защиту в течение всего периода использования — более 10 лет.

Принцип очищения

Фильтры-поглотители обеспечивают очистку воздуха от радиоактивной пыли, отравляющих веществ, ядовитых дымов, биологических средств

Регенеративные патроны помогают избежать повышения содержания окиси углерода. Имея аэродинамическое сопротивление, воздух не поступает большим потоком, а умеренно обеспечивает поддержание допустимого состава очищенного воздуха.

Фирма «Селтон» предлагает приобрести фильтры-поглотители с дополнительным оснащением, а также с комплектацией деталей для установки системы.