Кирьянов считает, что новая государственная структура на просторах интернета будет собирать необходимый контент из «недружественных» стран без соблюдения авторских прав и каких-либо выплат, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По мнению депутата, пиратский контент такое агентство будет продавать россиянам, что позволит государству, например, вернуть иностранные фильмы в прокат кинотеатров и онлайн-сервисов РФ.

Политик отмечает, что там образом Россия будет бороться с «дискриминацией» граждан, которой они подвергаются из-за западных санкций, и пополнять государственный бюджет.

Напомним, что российское руководство закрывает все возможные каналы информации, которая противоречит кремлевской пропаганде, для пользователей Сети в РФ. Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсетям Instagram и Facebook, а также стало известно о намерении Москвы запретить видеохостинг YouTube.