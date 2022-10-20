Рассмотрим, что будет, если его не проводить и как бойлер сигнализирует о неисправностях.

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Грязная вода и вредные микробы

Популярная температура воды среди пользователей — 30–45 градусов. Это идеальная среда для размножения бактерий, микробов, способных навредить человеческому организму, привести к серьезным поломкам. Чтобы не допустить этого, нужно раз в неделю прогревать бак до 60 градусов. При высокой температуре микроорганизмы не выживают и соответственно вода из бойлера становится безопаснее.

Если манипуляция не проводилась, необходимо почистить бак изнутри. Некоторые модели защищены от появления вредных бактерий. Например, можно купить бойлер Атлантик с внутренним покрытием из эмали. Оно препятствует возникновению неблагоприятной среды.

Медленное нагревание или его отсутствие

Градусы повышаются медленно, вода течет холодная — распространенные проблемы, они возникают в таких случаях:

ТЭН покрылся толстым слоем накипи;

нагревательный элемент вышел из строя;

проблема с системой подачи электроэнергии.

Первая ситуация возникает при открытом (мокром) ТЭНе, он контактирует с водой. Нагревательные элементы нужно периодически чистить. Частота удаления загрязнений зависит от качества воды.

В среднем срок службы открытого ТЭНа — год, максимум — два. После этого он выходит из строя, необходима замена. Закрытые нагревательные элементы, находящиеся под футляром, не контактирующие с водой, служат дольше, но периодически нужно проверять их состояние. Если бойлер перестал вообще нагреваться, проблема может скрываться в проводах, идущих от ТЭНа к системе электроснабжения.

Регулярное обслуживание водонагревателя

Шум при работе и плохой напор воды

Грохот, рев — признаки большого количества твердых отложений на ТЭНе. Если своевременная чистка не выполнялась, он может взорваться внутри бака. Плохой напор воды может быть из-за:

труб, забитых накипью;

разгерметизации системы.

Во втором случае часто обнаруживают подтекания в патрубках. Давление падает, из-за этого напор снижается. Если проблемы снаружи нет, необходим осмотр и ремонт внутри. При первых изменениях в работе устройства следует обратиться в гарантийный сервис, чтобы предотвратить серьезные неисправности.