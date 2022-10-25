В Министерстве промышленности и торговли РФ заявили, что концерн «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге начал выпуск российских беспилотников, информирует «НБН» со ссылкой на «Известия».

По словам чиновников, в рамках программы по диверсификации производства на оборонно-промышленных предприятиях России теперь на Обуховском заводе начали сборку многофункциональных гражданских квадрокоптеров, используя «современные российские материалы» и технологии 3D-печати.

Предприятие сообщило, что первые 400 дронов сойдут с конвейера в ноябре и около 1000 беспилотников выпустят до конца 2022 года, которые поступят в продажу. В следующем году завод планирует увеличить объемы производства и представить новые модели БПЛА.

Напомним, что турецкая компания Bayraktar заявила о намерении построить новый завод на территории Украины для производства ударных беспилотников. Гендиректор предприятия сообщил, что также будут выпускать помимо БПЛА.