Под маркой легендарного бренда на рынок поступают высококачественные лэптопы. Модели характеризуются значительным техническим потенциалом, высоким качеством изготовления и сборки, большим эксплуатационным ресурсом. Перед поступлением на рынок каждый ноутбук Асус проходит многоэтапное тестирование.

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Линейки ноутбуков Asus

В модельном ряду бренда есть портативные модели для всех пользователей – ультрабуки и мощные агрегаты для геймеров, многофункциональные устройства для бизнеса и домашнего использования. Серии ноутбуков Асус:

Zenbook – премиальные модели, произведенные с применением передовых технических разработок. В линейку входят ноутбуки серии S, профессиональные модели Pro, лэптопы с двумя дисплеями Duo и трансформеры Flip. AsusPro – ультратонкие высокопроизводительные лэптопы. Устройства идеально подходят для повседневного выполнения разнообразных задач. Обладают высокой производительностью, расширенным функционалом, надежной защитой. TUF Gaming – игровые модели в бюджетном варианте. Обладают современным техническим оснащением, удовлетворяют запросы большинства пользователей – поклонников игр. ProArt Studiobook – специально разработанная линейка портативной техники для обучения, изучения образовательных программ. Ноутбуками данной серии пользуются студенты, преподаватели, творческие люди. Expertbook – мощные тонкие устройства для работы и бизнеса. В серию входит несколько линеек техники (Premium, Advanced и Essential), которые незначительно отличаются дизайном, набором опций, техническими особенностями. Republic of Gamers (ROG) – популярная и широко востребованная среди геймеров серия ноутбуков Асус. В нее входят лучшие линейки игровых лэптопов Strix и Zephyrus. Transformer – ноутбуки-гибриды, в которых сочетаются возможности планшета и лэптопа. В некоторых моделях клавиатура отсоединяется, в других – поворачивается на 360 градусов.

Серии ноутбуков Асус и их особенности

Также производитель выпускает серию ноутбуков Chromebook, которые работают на базе операционной системы Chrome OS. Компания отдельно производит линейку трансформеров Chromebook Flip и моделей для корпоративных пользователей Chromebook Enterprise. Универсальные устройства бренда поступают на рынок в серии Laptop – бюджетная техника для повседневных задач.

Особенности продукции Асус

Компания создает лэптопы для геймеров, студентов, деловых людей, программистов и творческих личностей. Репутация бренда не вызывает сомнения. Особенности ноутбуков производителя:

функциональность – ноуты справляются с разными задачами от стандартной офисной работы до редактирования видео и обработки игр;

надежность – безупречное качество ноутбуков бренда проверено миллионами пользователей;

дизайн и стиль – ноутбуки Асус визуально выглядят привлекательно, заметно выделяются среди техники других производителей.

Важным преимуществом продукции Асус является разработка устройств в разных ценовых сегментах. Поэтому большая часть покупателей в состоянии приобрести качественный надежный лэптоп с учетом своих финансовых возможностей.