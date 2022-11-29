Как информирует «НБН» со ссылкой на Engadget, на этот раз программисты предоставят возможность пользователям отправлять уведомления самим себе. Это может очень даже понадобиться, если нужно сделать какое-то напоминание, или же отправить перечень того, что необходимо приобрести.

Речь идет о функции, которая получила название Message Yourself. Несколько недель тому назад она уже появилась в бета-версии мессенджера. Теперь же стало известно о том, что полезное для пользователей дополнение будет доступно всем пользователям программы на устройствах Android і iOS.

По всем ожиданиям, появление новой функции завершится на протяжении нескольких недель. После того, как соответственное обновление будет установлено, в верхней части списка контактов будет отображаться контакт самого пользователя. При помощи этой функции можно будет с легкостью начать переписку самим с собой.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия до сих пор и еще долго будет оставаться без техники Samsung.

