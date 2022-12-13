Как информирует «НБН», в материале российского издания «Коммерсант» говорится, что к такому решению правительство КНР пришло по той причине, что данная технология имеет стратегическое значение, а также она используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Источник, на который ссылается издание, близкий к Минцифре России, проинформировал, что некоторые такие чипы уже были протестированы российской стороной. Однако сейчас невозможно приобрести партию таких процессоров.

Собеседник российской газеты пояснил:

«Несмотря на то, что компании России не сильно зависели от процессоров из Китая, при теоретической блокировке парралельного импорта они имели надежду на переход решения Loongson».

Стоит отметить, что данная информация была также подтверждена и источниками на рынке электроники. Также там добавили, что правительство Китая запретило импорт вышеуказанных чипов не только в Россиию, но и другие страны мира, так как это является оригинальным решением электроники КНР.

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