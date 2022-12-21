Эксперты из ведущих европейских телекоммуникационных компаний отмечают, что россияне почувствуют на себе выход из страны производителей оборудования для сотовой телефонной связи, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

В будущем жители РФ столкнутся со снижением скорости мобильного интернета, частыми сбросами вызовов при звонках и другими проблемами, поскольку на долю Ericsson и Nokia приходилось около половины рынка государства-оккупанта. Кроме того, эти компании продавали важное программное обеспечение для систем связи.

Острый дефицит соответствующих товаров и услуг отбросят Российскую Федерацию на целое поколение назад. Эксперты утверждают, что сотовые сети в по зоне покрытия могут вернуться в состояние конца 1990-х. В те годы покрытие мобильной связи ограничивалось крупными городами и богатыми пригородами.

Напомним, что в Госдуме РФ предложили создать государственный орган, который будет продавать гражданам пиратский контент из «недружественных» стран.