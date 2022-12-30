Один защищает корпус гаджета, другой — его сенсорный экран. Оба очень легко заменить, и оба имеют дополнительные функции, повышающие удобство использования вашей электроники. Да, это великолепное сочетание — чехол для смартфона со стеклом.

Покупая чехлы для телефонов оптом, ритейлеры всегда следят за тем, чтобы ассортимент товара мог удовлетворить самого взыскательного покупателя. Люди разные, у них разные вкусы и ожидания, и ни один продавец никогда не хочет, чтобы их клиент остался без нового аксессуара.

Именно поэтому на любой витрине магазинов мобильных аксессуаров всегда можно увидеть самые разнообразные чехлы. Классический, противоударный, креативный, прозрачный, оснащенный магнитами, шнурками и ремешками, держателями колец и отделениями для банковских карт — список того, что может быть в одном чехле для телефона, практически бесконечен. Так же, как цветовая палитра этих красивых аксессуаров.

Другой причиной разнообразия чехлов для телефонов является разнообразие самих моделей. Брендов много, и они довольно часто обновляют свой модельный ряд, а рынок мобильных аксессуаров с трудом справляется с такой скоростью.

А когда у оптового дистрибьютора в ассортименте есть чехлы для мобильных телефонов, то можно быть уверенным, что и стекла для защиты экрана там тоже есть, и их столько же. В качестве примера рассмотрим этот сайт: https://ncase.ua/steklaplenki/.

Есть стекла, которые отличаются маркой стекла, маркой гаджета, для которого они сделаны, его моделью. Также защитные стекла бывают разной толщины, степени прозрачности и качества олеофобного покрытия. Они могут иметь или не иметь дополнительные функции, такие как антишпион, антиблик, анти-blue для фильтрации синего света, излучаемого экраном устройства и т.д. Они могут даже идти в коробке или без, что имеет значение, если магазин находится на бюджет. Вещи в красивой упаковке лучше для витрины, но дороже, а если вы работаете в сервисе и просто нуждаетесь в хороших стеклах для тех, кто разбил свое, товары без упаковки — ваш лучший выбор.

Заказывая чехлы и стекла вместе, продавец получает список преимуществ:

удобнее с точки зрения тайм-менеджмента ждать один заказ, а не несколько;

многие дистрибьюторы предлагают лучшие цены при заказе большего количества товара;

проще следить за списком аксессуаров, необходимых для конкретной модели, заказывая их вместе.

Вот почему чехол для телефона и стекло экрана телефона являются неразрывным дуэтом, и держать их вместе выгодно как магазину, так и покупателю.