Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Интерфакс».

В российской компании «Соллерс» подтвердили данную информацию без уточнений каких-либо деталей.

Так, известно, что в Ford объявили о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю в российском СП в конце октября (49 процентов). Условия сделки предполагают опцион на обратный выкуп доли в течении пяти лет.

Примечательно, что СП «Соллерс Форд» со средины 209-го выпускало в Елабуге только легкие коммерческие грузовые транспортные средства Ford Transit в различных модификациях. Но в начале марта минувшего года их производство полностью остановилось. До этого американский концерн уже ушел из рынка России легковых транспортных средств.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что страна-агрессор Российская Федерация еще долго будет оставаться без техники Samsung.