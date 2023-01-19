А учитывая современное разнообразие моделей, выбор техники может оказаться сложным. Предлагаем разобрать основные критерии, по которым следует рассматривать ассортимент и планировать приобретение.

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Выбираем холодильник в новое жилье: критерии

Большинство покупателей обращаются со стандартным запросом – чтобы техника долго служила и бесперебойно работала. Однако в новую квартиру хочется также подобрать эстетический прибор, удобно организовать кухонное пространство и порадовать себя интересными опциями, которых не было в старом оборудовании. Среди основных характеристик, которые следует анализировать при выборе холодильника:

Габариты — если кухня от 6 до 12м2, то рекомендуем рассматривать стандартные модели шириной до 60 см. При большей площади помещения можно выбирать среди габаритных холодильников, в том числе и на две дверцы, вариантов для встраивания в мебельный гарнитур.

Полезная емкость — этот показатель нужно анализировать с точки зрения количества жильцов новой квартиры с небольшим запасом. На 2-3 человека будет достаточно 200–300 л, а на 4-5 членов семьи – 300–500 л.

Количество камер — стандартные двухкамерные модели с холодильным и морозильным отделом. Однако пользователи отмечают удобство третьей универсальной зоны с температурным режимом около нуля.

Система разморозки — No Frost позволяет хозяйкам не беспокоиться по поводу размораживания прибора, а капельные модели дешевле, однако требуют 1-2 раза в год очищать морозилку самостоятельно. Оптимальным может оказаться комбинированный вариант.

Дизайн — стоит ориентироваться на оформление кухни и стиль мебели. Современное разнообразие решений позволяет подобрать удачные модели под любой дизайнерский замысел, а также можно встроить холодильник в мебель и придерживаться единой концепции.

Производители предлагают множество интересных опций в современных моделях – шоковой заморозки, антибактериальной защиты, режима отпуска или контроля влажности. Определитесь, какие именно из дополнительных характеристик для вас действительно важны, чтобы не переплачивать понапрасну и удачно купить холодильник в Украине.

На что еще обратить внимание при выборе техники

Важным параметром остается уровень энергопотребления. Выбирая модели класса А+, А++, вы сможете более правильно использовать электричество и уменьшить суммы в платежках. Оптимальный уровень шума для удобного пользования — до 40 Дб. Холодильники с металлическим покрытием более долговечны, чем с пластиковым, а современные варианты из обливного стекла выглядят очень стильно. Обратите внимание на зонирование внутри прибора, количество полочек и ящиков для комфортного размещения продуктов.

Будем рады, если наши советы окажутся полезными. Берите на вооружение и не теряйтесь в магазине. Удачного выбора и приятной эксплуатации.