Как информирует «НБН» со ссылкой на пост Маска в «Твиттер», данное заявление американский бизнесмен озвучил после того, как CNBC сообщила, что штатная численность социальной сети сократилась на восемьдесят процентов. То есть с 7500 до 1300 человек.

Так, в своем сообщении Маск написал:

«Обнародованные данные не соответствуют действительности. В «Твиттер» работает порядка 2300 сотрудников».

Согласно его словам, сотни сотрудников как и прежде работают над доверием и безопасностью. А у компании также несколько тысяч подрядчиков.

Ранее Илон Маск анонсировал свой уход с поста генерального директора «Твиттер».