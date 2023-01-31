Как работает сервис автодозвона

Возможности IP-телефонии позволяют выполнять автодозвон с разных номеров, вести анализ работы сотрудников, не упускать входящие звонки клиентов и т. д. Рассмотрим функцию автодозвона и ее возможности.

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Услуги CRM и телефонии предлагают сразу три вида автоматизации:

Система звонит клиенту от сотрудника. При звонке от клиента он мгновенно переадресовывается на свободного сотрудника.

Возможности автообзвона расширяют роботы. При звонке клиенту предлагается услуга, после его реакции на ключевую фразу сотруднику предлагается взять трубку.

Автообзвон с предложением новых услуг или акций совершается без участия менеджера. Клиентская база уведомляется о смене номера, адреса, порядка предоставления услуг с помощью робота.

Это только базовые функции автообзвона, но и они значительно расширяют формат использования телефонии в бизнесе. Главное преимущество – экономия времени. Менеджер не занят ручным набором телефонов, выборкой номеров, поиском группы клиентов. А самое главное – работник не слышит «нет» после того как дозвонился к клиенту. Такие звонки можно отсеять с помощью робота и максимально повысить эффективность рабочего времени сотрудника. В системе вся работа выполняется автоматически и создается большая клиентская база из заинтересованной аудитории.

Как это работает

Запустить программу автодозвона несложно:

Создать кампанию, прописать ее условия. Сформировать клиентскую базу. Программа начинает обзвон клиентов в указанное время. Если обзвон происходит с участием менеджера, то сотрудник действует по скрипту, опираясь на карточку клиента. Если без участия менеджера – данные автоматически фиксируются в CRM.

Благодаря такому подходу бизнес получает лучшие результаты, ведь при автоматическом дозвоне получается охватить больше клиентов. Здесь отсутствуют перерывы между звонками, длительное ожидание ответа, что занимало много времени у менеджеров.

Аналитика

Второй инструмент, благодаря которому автообзвон дает важные данные руководителю, – возможность анализа даже в реальном времени. Руководитель или старший менеджер может просмотреть эффективность работы автоматических звонков, доработать автоответчик. В случае с сотрудниками можно:

послушать их разговоры;

провести анализ эффективности при определенных подходах к клиентам;

разработать разные типовые фразы для предложения услуг.

Отчеты можно создавать автоматически и сравнивать деятельность с разными подходами к клиентской базе.

Автообзвон – это мощный сервис для повышения эффективности работы сотрудников и автоматического расширения клиентской базы с результатами в реальном времени.