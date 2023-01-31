Как работает сервис автодозвона
Возможности IP-телефонии позволяют выполнять автодозвон с разных номеров, вести анализ работы сотрудников, не упускать входящие звонки клиентов и т. д. Рассмотрим функцию автодозвона и ее возможности.
Услуги CRM и телефонии предлагают сразу три вида автоматизации:
- Система звонит клиенту от сотрудника. При звонке от клиента он мгновенно переадресовывается на свободного сотрудника.
- Возможности автообзвона расширяют роботы. При звонке клиенту предлагается услуга, после его реакции на ключевую фразу сотруднику предлагается взять трубку.
- Автообзвон с предложением новых услуг или акций совершается без участия менеджера. Клиентская база уведомляется о смене номера, адреса, порядка предоставления услуг с помощью робота.
Это только базовые функции автообзвона, но и они значительно расширяют формат использования телефонии в бизнесе. Главное преимущество – экономия времени. Менеджер не занят ручным набором телефонов, выборкой номеров, поиском группы клиентов. А самое главное – работник не слышит «нет» после того как дозвонился к клиенту. Такие звонки можно отсеять с помощью робота и максимально повысить эффективность рабочего времени сотрудника. В системе вся работа выполняется автоматически и создается большая клиентская база из заинтересованной аудитории.
Как это работает
Запустить программу автодозвона несложно:
- Создать кампанию, прописать ее условия.
- Сформировать клиентскую базу.
- Программа начинает обзвон клиентов в указанное время.
- Если обзвон происходит с участием менеджера, то сотрудник действует по скрипту, опираясь на карточку клиента. Если без участия менеджера – данные автоматически фиксируются в CRM.
Благодаря такому подходу бизнес получает лучшие результаты, ведь при автоматическом дозвоне получается охватить больше клиентов. Здесь отсутствуют перерывы между звонками, длительное ожидание ответа, что занимало много времени у менеджеров.
Аналитика
Второй инструмент, благодаря которому автообзвон дает важные данные руководителю, – возможность анализа даже в реальном времени. Руководитель или старший менеджер может просмотреть эффективность работы автоматических звонков, доработать автоответчик. В случае с сотрудниками можно:
- послушать их разговоры;
- провести анализ эффективности при определенных подходах к клиентам;
- разработать разные типовые фразы для предложения услуг.
Отчеты можно создавать автоматически и сравнивать деятельность с разными подходами к клиентской базе.
Автообзвон – это мощный сервис для повышения эффективности работы сотрудников и автоматического расширения клиентской базы с результатами в реальном времени.
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