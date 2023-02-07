Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Голос Америки«.

Согласно данным, поступившим от Национального агентства кибербезопасности Италии (ACN), не менее тысячи компьютерных серверов по всему миру были атакованы злоумышленниками, которые рассчитывают получить выкуп. Таким образом, фактически большинству организаций следует немедленно запустить защитные протоколы.

Кроме того, серверы взломали и в прочих странах — затронуты Франция, Финляндия, а также США и Канада.

Специалисты работают с нашими партнерами из государственного и частного секторов над оценкой последствий указанных инцидентов и оказывают помощь в случае необходимости

— заявили в Агентстве по кибернетической безопасности и защите инфраструктуры США.

Как стало известно, хакеры использовали некую «дыру» в программном обеспечении, на что указал гендиректор ACN Роберто Бальдони.

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